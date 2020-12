Charts: comandano Shawn Mendes, AC/DC ed Ariana Grande

In attesa del ciclone natalizio, che vedrà tornare in auge Mariah Carey, la classifica incorona “Wonder”, il nuovo album di Shawn Mendes. Tengono botta Ariana Grande ed AC/DC. Fra i singoli, ancora padroni 24k Goldn ft Iann Dior

ALBANIA:Ninullë Dashurie- Fifi

Album:Fast life 2- Azet & Albi

AUSTRIA:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: A Volks-Rock’n’Roll Christmas- Andreas Gabalier

BELGIO- Singoli: Fever – Dua Lipa ft Angéle (Fiandre)/ Fever – Dua Lipa ft Angéle (Vallonia)/Nothing else Matters – Metallica & San Francisco Symphony (Germanofono)

Album: Dan van de farao – K3 (Fiandre) / Power up- AC/DC (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:My mama told me – Alma (nazionali)/Prisoner – Miley Cyrus ft Dua Lipa

Album: Wonder- Shawn Mendes

CIPRO – Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Wonder- Shawn Mendes

CROAZIA- Singoli: Moj Vukovar – Zapresic Boys (nazionali)/Head & Heart – Joel Corry ft MNEK (internazionali)

Album:Tvrdava – Crvena Jabuka (nazionali)/Power up- AC/DC (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Monsters – Shawn Mendes & Justin Bieber

Album: Be- BTS

ESTONIA – Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album:Mariah Carey’s Magical Christmas Special- Mariah Carey

FINLANDIA- Singoli: Pyyntö – Jannika B da Vain Elämää Kausi 11

Album:Draaman Kaari Viehättää- Behm

FRANCIA- Singoli: 9113- Zola ft Sch

Album: Survie- Zola ft Sch

GERMANIA –Singoli: Jerusalema- Masket KG ft Nomcebo Burna Boy rmx

Album: Power up- AC/DC

GRAN BRETAGNA- Singoli: Positions- Ariana Grande

Album:Music played by humans- Gary Barlow

GRECIA- Singoli:Street values- VLOSPA, Light (nazionali)/Therefore I am – Billie Eilish (internazionali)

Album: Power up- AC/DC

IRLANDA- Singoli: Giants – Dermot Kennedy

Album:Without fear – Dermot Kennedy

ISLANDA- Singoli: Rólegur kúreki- Briet

Album: Kveðja, Bríet- Briet

ISRAELE: Singoli:Men el hildim.- Hanan Ben Ari (nazionali) /Midnight sky – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Wonder- Shawn Mendes

ITALIA-Singoli:Baby – Sfera Ebbasta ft J Balvin

Album:Famoso-Sfera Ebbasta

LETTONIA- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Wonder- Shawn Mendes

LITUANIA- Singoli:Therefore I Am- Billie Eilish

Album: Motivacijos Tikslai – OG Version

LUSSEMBURGO-Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Wonder- Shawn Mendes

MALTA –Singoli:Levitating- Dua Ltpa ft DaBaby

Album: Plastic Hearts- Miley Cyrus

NORVEGIA- Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Have yourself a merry little christmas- Kurt Nielsen& Kork

PAESI BASSI- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album:The new now – Danny Vera

POLONIA- Singoli:Hypnotized- Purple Disco Machine & Sophie and the Giants

Album:Be-BTS

PORTOGALLO- Singoli:São Paulo-Yuri nrS

Album: Be-BTS

REPUBBLICA CECA- Singoli: Designer Flow- Yzomandias

Album:Barby – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Ne vedem noi – Smiley ft Delia Matache (nazionali)/Head shoulders knees – Ofenbach ft Quarterhead (internazionali)

Album: Wonder – Shawn Mendes

RUSSIA- Singoli:Take you dancing- Jason Derulo

Album:40- Basta

SAN MARINO: Radio: Contatto- Negramaro

SERBIA- Singoli: Benz Ili Bimmer- Rasta & Alen Sakic (nazionali)/Midnight sky – Miley Cyrus (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:The business – Tiesto

Album: Egotron- Ego

SLOVENIA- Singoli: Tista zakartana Ura – Vlado Kreslin (nazionali)/Survivin’-Bastille (internazionali)

Album: Wonder – Shawn Mendes

SPAGNA- Singoli: Dakiit- Bad Bunny & Jhay Cortez

Album: Madrid nuclear En directo – Leiva

SVEZIA- Singoli: Ge upp igen- Miryam Bryant & Yasin

Album: Telegram- Lundell

SVIZZERA: Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy

Album:Power up AC/DC

UCRAINA: Mriiala- Julia Dumanska

Album: 40- Basta

UNGHERIA: Singoli: Life goes on- BTS

Album:Testamentum- Omega

