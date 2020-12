E’ uscito lo scorso 27 novembre “27”, il primo singolo da solista di Giulia Benvenuto, in arte Granger, già voce dei Seawards, protagonisti a X Factor 13. Un brano scritto durante la quarantena che segna la svolta in italiano della giovane cantante e che ne segna l’avvio di una nuova fase della carriera. Ne parliamo in questa videointervista da noi realizzata.

In fondo, potete invece ascoltare il brano

Mi piace: Mi piace Caricamento...