“Allein sein”(e altre canzoni): la giovanissima Renee è in rampa di lancio

Si segnala l’esordio discografico di una diciannovenne che da bambina è stata lanciata dalla versione tedesca di The Voice Kids: lei si chiama Renee Marie, allora aveva 13 anni ed era nella squadra di Lena Mayer Landrut. “Allein sein” è il suo secondo singolo, che si fa decisamente apprezzare, come del resto lei.

Il primo era stato “Offline” – che nonostante il titolo è tutto in tedesco – ed era stato promosso su TikTok, anche se aveva già firmato il contratto con la major che oggi la distribuisce. La critica ed il pubblico apprezzano tanto che risulta fra le candidate per i “New Music Awards”, dedicati ai nomi emergenti della musica tedesca, segnalati dalle radio e dalle tv di taglio giovanile. Intanto, questa giovanissima di Darmstadt continua a girare in alta rotazione nelle radio.

Fra gli endorsements che ha ricevuto spicca quello di Lea, altra giovanissima sua coetanea, della quale avevamo già parlato ed oggi nome consolidato. Merita un ascolto anche “Wärst du niemals geboren”.

