Alla scoperta di Barbara Pravi, la cantautrice francese del momento

Barbara Pravi è la cantautrice francese del momento. Parigina, classe 1993, è salita agli onori delle cronache perchè insieme ad Igit ha firmato “J’imagine”, la canzone con cui la piccola Valentina Tromel ha vinto lo Junior Eurovision Song Contest 2020, riportando in Francia un trofeo canoro eurovisivo 46 anni dopo Marie Myriam. Peraltro era della stessa coppia anche “Bim Bam Toi”, quinta l’anno scorso per la voce di Carla Lazzari.

Ebbene, Barbara Pravi si avvia a raccogliere quei successi che in questi anni le sono un po’ mancati: scrittura scorrevole, melodie che declinano in chiave moderna la chanson di giganti come Jacques Brel, George Brassens e Francoise Hardy, che del resto sono sue fonti di ispirazione. “Revient pour l’hiver” è la meravigliosa title track del suo secondo album che è destinata a lanciarla dopo esordi come autrice di colonne sonore – suo il tema portante del film ispirato al cartone Heidi – e negli spettacoli musicali live.

Poi ha aperto i live di Florent Pagny ed è arrivato l’ottimo esordio con l’EP eponimo lanciato dal singolo d’esordio “Pas grandir”. In mezzo e dopo, tanta scrittura per altri, sino alla partecipazione il prossimo gennaio a Eurovision, c’est vous qui décidez, il concorso di selezione francese per l’Eurovision, dove parte favoritissima con uno straordinario pezzo di piena chanson, “Voilà“, intenso e potente.

