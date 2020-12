Ecco “Sogno” dei San Marino United Artists: quattordici voci, un solo progetto

Un progetto innovativo, che serve allo stesso tempo per promuovere la musica e gli artisti di San Marino ed anche le bellezze della Repubblica più antica del mondo. Si chiama “Sogno” ed è il singolo di un progetto denominato San Marino United Artists.

Il testo e la musica sono dei Miodio, la band che per prima, nell’ormai lontano 2008 ha rappresentato San Marino all’Eurovision (Nicola Dalla Valle, Paolo Macina e Francesco Sancisi), presenti anche in voce. Ma per chi ama l’Eurovision ci sono anche Valentina Monetta, quattro volte rappresentante del Titano, Anita Simoncini, in gara sia allo Junior 2014 (con le Peppermints) che all’Eurovision 2015 (con Michele Perniola) e Roberto ‘Moghe’ Moretti, istituzione della musica sammarinese e primo portavoce sammarinese all’ESC.

Ma ci sono anche diversi altri nomi noti come il rapper Irol, la voce jazz di Sarah Jane Ghiotti, il cantautore Piermatteo Carattoni, Monica Hill, già protagonista della prima edizione di Amici ed oggi apprezzata corista per tanti big italiani, oltre ad Alessandra Busignani, altro nome abbastanza celebre. Completano il team gli ELU (Luca Partisani ed Elisa Massari), Paolo Beccari voce degli A.L. Tribe; il sassofonista Fabrizio Pregnolato, il chitarrista dei Necrofilia Francesco Zazzi.

I volti dei quattordici artisti si alternano alla “Story” vera e propria che vede protagonista la piccola Veronica che, una volta sveglia, lascia la sua calda cameretta attratta da giochi di luci e ombre che si riflettono prima sulle pareti della stanza e poi esternamente sui monumenti del meraviglioso Centro Storico della Repubblica di San Marino, patrimonio dell’UNESCO dal 2008.La piccola protagonista seguirà queste ombre fino a giungere in un posto magico, una delle zone panoramiche più suggestive del territorio, per poi esprimere il suo desiderio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...