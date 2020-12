Marco Guerzoni da Sanremo all’Eurovision, ora rieccolo a The Voice Senior

Un altro nome noto al pubblico italiano- e stavolta non solo – entra a The Voice Senior, il talent show di Rai 1 destinato agli Over 60: è Marco Guerzoni. Fresco sessantenne, si tratta di un cantante ancora in pienissima attività che è più noto come vocalist e corista ma che ha comunque all’attivo alcune apparizioni in prima persona. Su tutti, quella a Sanremo in coppia con Aleandro Baldi nel 1996 con il brano “Soli al bar”.

EX SANREMO: ERMINIO SINNI E RICCARDO AZZURRI, IL RITORNO A THE VOICE SENIOR

EX SANREMO: PAOLO BARABANI A THE VOICE SENIOR

E qualcuno se lo ricorderà anche come corista in “L’amore è femmina (Out of love)”, corista di Nina Zilli all’Eurovision Song Contest 2012 sul palco di Baku in Azerbaigian. Guerzoni si è esibito in inglese con un pezzo di Lenny Kravitz, facendo girare Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino ed ha scelto il cantautore partenopeo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...