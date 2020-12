X Factor 14: vince l’abruzzese Casadilego. “Cuore nero” di Blind è disco d’oro

Elisa Coclite, 17 anni, abruzzese di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, in arte Casadilego è la vincitrice di X Factor 2020. Nella super finale ha superato il duo di Filottrano (Ancona) Little Pieces of Marmelade, terzo Blind e quarto NAIP. Una finale nella quale gli stessi giudici hanno cantato, sia con gli artisti in gara che come ospiti e che ha segnato la fine dei 10 anni di conduzione di Alessandro Cattelan.

Figlia d’arte – suo padre Massimo è un noto jazzista – e grande amante di Ed Sheeran, dalla cui canzone “Lego house” ha mutuato il nome d’arte è la seconda artista delle Under donne a vincere lo show, prima abruzzese in assoluto.

PRIMA MANCHE – DUETTI

Blind con Emma – La Fine di Nesli nella versione di Tiziano Ferro

Casadilego con Hell Raton: Stan di Eminem ft Dido

Little Pieces of Marmelade con Manuel Agnelli: Veleno degli Afterhours

NAIP con Mika- Lollipop di Mika

Tutto molto bello: funzionano molto queste scelte. Sorprende Blind che al cospetto per la prima volta con un brano davvero cantato riesce a reggere per quanto non semplicemente, l’intonazione. Il pezzo però funziona molto. Bene anche NAIP, molto a suo agio su questo numero quasi da musical con Mika. Casadilego con Hell Raton funziona soprattutto perchè il coach si limita veramente a fare un inserto, mentre l’apertura con LPOM e Agnelli è molto energetico. Esce NAIP, nel giorno della sua prova migliore.

SECONDA MANCHE- BEST OF

Blind – Medley di inediti (Bambino, Cicatrici, Affari tuoi)

Casadilego – Medley di cover (Kitchen sink, Xanny, A case of you)

Little Pieces of Marmelade- Medlay di cover (I am the walrus, Bullet with Butterfly, Gimme al your love)

I fan mi perdoneranno ma continuo a vedere Blind come l’unico con una minima possibilità discografica fuori da questo show tra i finalisti ed in effetti ‘Cuore nero’ è già disco d’oro (mai successo mentre lo show era in corso) premio che gli viene consegnato mentre gli comunicano l’eliminazione. Francamente sono basito.

TERZA MANCHE- INEDITI

Little Pieces of Marmalade – One cup of Happiness

Casadilego- Vittoria

Non mi è piaciuta assolutamente la parte finale del brano del duo marchigiano, che ha esagerato e forzato sulle chitarre distorte. Lei sempre molto convincente. Poi sul resto come detto ho dubbi, ma fra i due non c’è partita, secondo me.

