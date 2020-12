La La Love you, ovvero: come vincere un Best Spanish Act all’improvviso

E’ il caso di raccontare qui una di quelle storie musicali che hanno dell’incredibile. I La La Love you sono tutt’altro che un gruppo esordiente, perchè in Spagna hanno alle spalle oltre un lustro di produzioni e una serie infinita dei live. Ma a questa carriera intensa live non aveva mai corrisposto alcun successo discografico nè radiofonico. Se li ricorda qualcuno che come noi è talmente appassionato di Eurovision da seguire anche le finali nazionali, ma poco altro.

Nel 2009, infatti, presero parte a quella spagnola con un brano divertente (“Dame un beso“), che non regalò loro il biglietto per Mosca ma un giro di notorietà. Poi sono ripiombati nella scena indie ed hanno proseguito la loro onesta carriera. Sino allo scorso anno, quando proprio una ex partecipante eurovisiva, Amaia Romero (in gara nel 2018 con l’allora fidanzato Alfred Garcia), durante una trasmissione televisiva regalò loro un endorsement.

In un attimo la rete è esplosa ed anche le radio hanno cominciato a suonare a manetta i loro pezzi, facendoli schizzare in testa all’airplay e su spotify. Quanto è bastato per far loro guadagnare prima la candidatura per gli MTV Europe Music Awards e poi addirittura la vittoria. “El fin del mundo”, che trovate qui sotto, fa parte del loro ultimo lavoro, ma il loro garage rock e punk pop è tutto molto bello da ascoltare. Per esempio, ecco “Pocima del amor“. O anche il più recente “Quedate conmigo” e “Laponia”, risalente al 2013.

