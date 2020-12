Charts: solo Taylor Swift e 24k Golden contro i pezzi e gli album di Natale

Comincia l’invasione dei pezzi natalizi con la mitica “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey, ma anche con l’album di Micheal Bublè e col brano degli Wham. Per il resto, scala posizioni il nuovo album di Taylor Swift

ALBANIA:Gota – 2Ton

Album:Babayega EP – Buta

AUSTRIA:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: A Volks-Rock’n’Roll Christmas- Andreas Gabalier

BELGIO- Singoli: Fever – Dua Lipa ft Angéle (Fiandre)/ Fever – Dua Lipa ft Angéle (Vallonia)/Day after tomorrow – Mark Forster(Germanofono)

Album: Thuis – Andrè Hazes JR. (Fiandre) /Centre ville – Calogero (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Last night – Poli Genova (nazionali)/Prisoner – Miley Cyrus ft Dua Lipa

Album: Evermore – Taylor Swift

CIPRO – Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Evermore – Taylor Swift

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi – Massimo (nazionali)/Head & Heart – Joel Corry ft MNEK (internazionali)

Album:Brisani Prostor – Runder & Ekipa (nazionali)/Power up- AC/DC (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Last Christmas- Wham

Album: Christmas- Micheal Bublè

ESTONIA – Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album:Evermore – Taylor Swift

FINLANDIA- Singoli:Veli Mä Vannon- Gettomasa

Album:Kausi 11 Toinen Kattaus-Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli: Moins un – Dinos ft Nekfeu

Album: Power up- AC/DC

GERMANIA –Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Power up- AC/DC

GRAN BRETAGNA- Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Weird – Yungblud

GRECIA- Singoli:Street values- VLOSPA, Light (nazionali)/Therefore I am – Billie Eilish (internazionali)

Album: Power up- AC/DC

IRLANDA- Singoli: Giants – Dermot Kennedy

Album:Without fear – Dermot Kennedy

ISLANDA- Singoli: Rólegur kúreki- Briet

Album: Kveðja, Bríet- Briet

ISRAELE: Singoli:Men el hildim.- Hanan Ben Ari (nazionali) /Midnight sky – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Bdl shl u- Barry sakharof & Dudu Tassa

ITALIA-Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:7 -Ligabue

LETTONIA- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Man On the Moon III: The Chosen- Kid Cudi

LITUANIA- Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Motivacijos Tikslai – OG Version

LUSSEMBURGO-Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Evermore – Taylor Swift

MALTA –Singoli:Levitating- Dua Ltpa ft DaBaby

Album: Evermore – Taylor Swift

NORVEGIA- Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Fuck Love (Savage) -The Kid Laroi

PAESI BASSI- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album:The new now – Danny Vera

POLONIA- Singoli:Who’s Laughing Now- Ava Max

Album:Nadcisnienie – Paluch

PORTOGALLO- Singoli:São Paulo-Yuri nrS

Album:Mariza canta Amalia- Mariza

REPUBBLICA CECA- Singoli: Amezia- Yzomandias ft Nik Tendo & Smack

Album:Prozyum- Yzomandias

ROMANIA- Singoli: Ne vedem noi – Smiley ft Delia Matache (nazionali)/Head shoulders knees – Ofenbach ft Quarterhead (internazionali)

Album: Evermore – Taylor Swift

RUSSIA- Singoli:Take you dancing- Jason Derulo

Album:Siyay- Ramil

SAN MARINO: Radio: Contatto- Negramaro

SERBIA- Singoli: Benz Ili Bimmer- Rasta & Alen Sakic (nazionali)/Head & Heart – Joel Corry ft MNEK (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:The business – Tiesto

Album: Prozyum- Yzomandias

SLOVENIA- Singoli: Drevo- Maraaya (nazionali)/Positions- Ariana Grande (internazionali)

Album: Evermore – Taylor Swift

SPAGNA- Singoli: La noche de anoche – Bad Bunny & Rosalia

Album: El ultimo tour del mundo- Bad Bunny

SVEZIA- Singoli: Ge upp igen- Miryam Bryant & Yasin

Album: Fanga mig nar jag faller- Viktor Leksell

SVIZZERA: Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy

Album:Power up AC/DC

UCRAINA: Mriiala- Julia Dumanska

Album: Man On the Moon III: The Chosen- Kid Cudi

UNGHERIA: Singoli:A csönd éve- Feco Balazs

Album:Testamentum- Omega

