“Quase dança”, il nuovo singolo di Claudia Pascoal

Ritroviamo Claudia Pascoal, la giovane inteprete che l’Europa aveva conosciuto nel 2018, quando aveva rappresentato in casa il Portogallo all’Eurovision Song Contest, ovvero Claudia Pascoal col brano “O jardim”. chiudendo con un immeritato ultimo posto. Nonostante il risultato, la carriera è andata avanti con buon riscontro e lei ha potuto finalmente dare alle stampe il primo album, intitolato curiosamente “!” (la pronuncia pare sia blah!)

Qualche mese fa era uscita “Ter e nao ter“, di cui avevamo parlato, in questi giorni esce “Quase dança”, che resta sospeso fra il folk ed il pop ma è trascinato da un ritornello decisamente tutto da fischiettare. Nel brano c’è una presenza insolita come coristi, quella del Grupo Coral de São Martinho do Arco de Baúlhe, ufficialmente un coro parrocchiale ma in realtà vincitore di diversi concorsi in giro per il Portogallo. In precedenza era uscito anche l’altrettanto gradevole ‘Viver“, in duetto con Samuel Uria, quotatissimo musicista della scena lusitana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...