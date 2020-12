Ronan Keating torna con un nuovo anno per i 10 anni da solista

Ritroviamo con piacere un personaggio che ha poco bisogno di presentazioni, vale a dire Ronan Keating. Il cantautore irlandese, leader dei Boyzone è in pienissima attività – del resto ha soltanto 43 anni – e dopo quattro anni torna con un lavoro da solista intitolato TwentyTwenty, che è già partito discretamente. Il singolo “Forever ain’t enough”, che trovate qui sotto, è il terzo singolo che accompagna il lavoro uscito lo scorso luglio.

Sex Symbol per le donne, insieme con la sua band è stato protagonista degli anni 90, quando imperversava nelle classifiche di tutta Europa. Fra un ritorno e l’altro della band, i componenti si sono dati all’attività solista e Keating, oltre a scrivere per altri ha condotto anche l’Eurovision 1997 sul palco di Dublino. L’album, che festeggia i dieci anni da solista contiene anche un bellissimo duetto con la scozzese Emeli Sandè dal titolo “One of a kind” e anche “Little thing called love“. Tutte col marchio ben riconoscibile del suo stile.

