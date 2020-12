Sanremo 2021, i nomi dei 26 artisti in gara – AGGIORNAMENTO IN DIRETTA

Questa sera, nel corso di Sanremo Giovani, saranno annunciati i nomi dei 26 artisti in gara al Festival di Sanremo 2021.

Le uniche certezze che abbiamo in questo momento sono le assenze di Michele Bravi, che ha annunciato sui social la sua assenza, e Diodato, vincitore della scorsa edizione del Festival. Non ci saranno nemmeno Anna Oxa, che ha annunciato il no a causa di una vertenza in essere con la Rai e Leo Gassmann il campione dei Giovani, che ha annunciato anche lui l’assenza.

Per ora le indiscrezioni parlano di nomi giovani e qualche vecchia gloria, tra cui Orietta Berti, accompagnata dai romagnoli Extraliscio, Noemi (con un brano firmato da Mahmood), Fedez e Francesca Michielin, Arisa, Noemi, Annalisa, Malika Ayane, Max Gazzè, Francesco Renga, Ermal Meta, Madame, Fulminacci, Willie Peyote, i Maneskin, La Rappresentante di Lista, Irama, Ghemon, Lo Stato Sociale, Aiello, Mr. Rain, Federico Rossi (di Benji e Fede), Bugo, Margherita Vicario, Blind (concorrente di XFactor 2020) e i Nomadi.

Aggiorneremo questo articolo man mano che i nomi saranno annunciati nel corso della serata.

Primi tre artisti annunciati:

Francesco Renga – “Quando trovo te”

Coma_Cose – “Fiamme negli occhi”

Gaia – “Cuore amaro”

Un ritorno, quello di Francesco Renga dopo la vittoria nel 2005 e le successive partecipazioni, che lo rendono di fatto un veterano del palco dell’Ariston. Esordio invece per il duo milanese Coma_Cose per la cantautrice italiana di origini brasiliane Gaia, fresca di vittoria ad Amici.

Secondo gruppo di cinque artisti:

Irama – “La genesi del tuo colore”

Fulminacci – “Santa Marinella”

Madame – “Voce”

Willie Peyote – “Mai dire mai (la locura)”

Orietta Berti – “Quando ti sei innamorato”

Ritorno sul palco dell’Ariston per Irama, alla sua terza partecipazione (seconda nelle fila dei Big), e per Orietta Berti, addirittura alla dodicesima partecipazione. Esordio invece per Fulminacci, Madame e Willie Peyote. Il cast fino a questo momento è molto variegato e interessante.

Terzo blocco di artisti in gara:

Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti”

Fasma – “Parlami”

Arisa – “Potevi fare di più”

Gio Evan – “Arnica”

Maneskin – “Zitti e buoni”

Ritorno sul palco dell’Ariston per Ermal Meta, alla sua quarta partecipazione (terza se non consideriamo la vittoria nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro), e per Arisa che, oltre alla vittoria nel 2014 con “Controvento”, ha pure condotto il Festival di Sanremo nel 2015. Ritorno anche per Fasma, che lo scorso anno era tra le Nuove Proposte. Esordio invece per Gio Evan e i Maneskin.

Quarto blocco di artisti in gara:

Malika Ayane – “Ti piace così”

Aiello – “Ora”

Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – “Il farmacista”

Ghemon – “Momento perfetto”

La rappresentante di lista – “Amare”

Un nome una garanzia quello di Malika Ayane, che ha più volte calcato il palco dell’Ariston con molteplici premi della critica portati a casa. Lo stesso discorso si può fare per Max Gazzè, che non ha mai smesso di stupirci, e per Ghemon, alla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo. Esordio invece per Aiello e per La rappresentante di lista, con questi ultimi che tuttavia hanno partecipato in qualità di ospiti, al fianco di Rancore, nella serata dei duetti a Sanremo 2020.

Mi piace: Mi piace Caricamento...