Festival di Sanremo 2021, ecco il cast delle otto Nuove Proposte

Serata finale anche per Sanremo Giovani: all’Ariston arriva un cast medio, con un paio di punte di eccellenza, vale a dire i due romani Marco Zitelli, in arte Wrongonyou e Simone Avincola, in arte solo Avincola. Sembrano destinati a giocarsi la vittoria in una edizione che a giudicare dai pezzi potrebbe avere un podio tutto romano con Folast e la sua scopriti in grande ascesa. Nessuna sorpresa per fortuna fra i 10 finalisti di Ama Sanremo, con i napoletani I Desideri che si devono accontentare del premio Tim Music e MERLOT, uno dei favoriti, che esce penalizzato da una interpretazione acerba.

Selezionati poi anche i due altri giovani che escono dagli otto finalisti di Area Sanremo.

Da AREA SANREMO

ELENA FAGGI – Che ne so (autoprodotto). La diciottenne forlivese arriva all’Ariston con un brano scritto insieme al fratello, col quale aveva duettato ad Italia’s Got Talent 2017. Lei è una delle due artiste scelte dalla commissione del festival fra gli otto vincitrici.

DELLAI – Io sono luca (Universal). I gemelli marchigiani Dellai hanno visto già in alta rotazione il loro singolo

Da AMASANREMO

Mi piace: Mi piace Caricamento...