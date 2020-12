“Como tu”, il duetto tutto da canticchiare di Edurne ed Efecto Pasillo

Freschezza, allegria ed un ritornello da cantare a squarciagola con un fischiettìo che entra nelle orecchie in cinque secondi. Ci sono tutti gli ingredienti perchè “Como tu”. il nuovo singolo che accompagna “Catarsis“, il nuovo album di Edurne, diventi una hit radiofonica. La cantante spagnola, moglie del calciatore David De Gea, è tornata cinque anni dopo l’ultimo lavoro ed è partita abbastanza bene, anche grazie alla scelta di collaborare con una delle band più celebri in Spagna per il pop leggero, ovvero Efecto Pasillo.

Per lei una occasione di rilancio dopo un periodo musicalmente un po’grigio coinciso con la non fortunatissima partecipazione all’Eurovision 2016 con “Amanecer“, brano andato bene in Spagna e discretamente sul mercato internazionale ma che in concorso raccolse solo il 21. posto su 26. La riconversione al pop radiofonico non può che farle bene: aveva già cominciato in estate accompagnando la giovane band emergente dei Mantra, di cui avevamo parlato qui.

