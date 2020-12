Charts: Taylor Swift protagonista col nuovo album, poi c’è la natalizia Mariah Carey

Mariah Carey come tradizione domina il mese di dicembre, ma intanto arriva con forza fra gli album il nuovo di Taylor Swift

ALBANIA:Kokaina- Don Xhoni

Album:Babayega EP – Buta

AUSTRIA:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: A Volks-Rock’n’Roll Christmas- Andreas Gabalier

BELGIO- Singoli: Fever – Dua Lipa ft Angéle (Fiandre)/ Fever – Dua Lipa ft Angéle (Vallonia)/Day after tomorrow – Mark Forster(Germanofono)

Album: Thuis – Andrè Hazes JR. (Fiandre) /Singles collection 1981-2001- Indochine (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Last night – Poli Genova (nazionali)/Prisoner – Miley Cyrus ft Dua Lipa

Album: Evermore – Taylor Swift

CIPRO – Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Evermore – Taylor Swift

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi – Massimo (nazionali)/Let’s love – David Guetta & Sia (internazionali)

Album:Taftalidze Shuffle- Vlatko Stefanovski (nazionali)/Power up- AC/DC (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Last Christmas- Wham

Album: Christmas- Micheal Bublè

ESTONIA – Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album:Cafè Kosmos- Nublu

FINLANDIA- Singoli:Veli Mä Vannon- Gettomasa

Album:Kausi 11 Toinen Kattaus-Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli: Fever – Dua Lipa ft Angéle

Album: Centre ville – Calogero

GERMANIA –Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Coming Home For Christmas- Angelo Kelly &Family

GRAN BRETAGNA- Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Evermore – Taylor Swift

GRECIA- Singoli: Elpida- Madclip (nazionali)/Lemonade- Internet Money ft Internet Money, Gunna, Don Toliver & NAV (internazionali)

Album: Power up- AC/DC

IRLANDA- Singoli: Giants – Dermot Kennedy

Album:Without fear – Dermot Kennedy

ISLANDA- Singoli: Rólegur kúreki- Briet

Album: Kveðja, Bríet- Briet

ISRAELE: Singoli:Shimu lb – Moshe Yehezki Weiss (nazionali) /Midnight sky – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Evermore – Taylor Swift

ITALIA-Singoli:Baby – Sfera Ebbasta ft J Balvin

Album:7 -Ligabue

LETTONIA- Singoli:Therefore I am- Billie Eilish

Album: Kaz. Truths- Truwer

LITUANIA- Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Motivacijos Tikslai – OG Version

LUSSEMBURGO-Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Christmas- Micheael Bublè

MALTA –Singoli:Levitating- Dua Ltpa ft DaBaby

Album: Evermore – Taylor Swift

NORVEGIA- Singoli:Fuck Love (Savage) -The Kid Laroi

Album: Christmas- Micheael Bublè

PAESI BASSI- Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:The new now – Danny Vera

POLONIA- Singoli:Who’s Laughing Now- Ava Max

Album:Plesn-Guzior

PORTOGALLO- Singoli:São Paulo-Yuri nrS

Album:Mariza canta Amalia- Mariza

REPUBBLICA CECA- Singoli: Designer Flow – Yzomandias

Album:Prozyum- Yzomandias

ROMANIA- Singoli: Ne vedem noi – Smiley ft Delia Matache (nazionali)/Head shoulders knees – Ofenbach ft Quarterhead (internazionali)

Album: Beetlejuice – Killa Fonic

RUSSIA- Singoli:Take you dancing- Jason Derulo

Album Kaz. Truths- Truwer

SAN MARINO: Radio: Contatto- Negramaro

SERBIA- Singoli: Offline- Reija Popovic & Devito (nazionali)/Head & Heart – Joel Corry ft MNEK (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Egotron- Ego

SLOVENIA- Singoli: Tista zamartana Ura- Vlado Kreslin (nazionali)/Golden- Harry Styles (internazionali)

Album: Evermore – Taylor Swift

SPAGNA- Singoli: Dakiti – Bad Bunny & Jhay Cortez

Album:Avionica- Antonio Orozco

SVEZIA- Singoli: Du maste finnas – Newkid

Album: Fanga mig nar jag faller- Viktor Leksell

SVIZZERA: Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy

Album:Power up AC/DC

UCRAINA: Mriiala- Julia Dumanska

Album: Kaz. Truths- Truwer

UNGHERIA: Singoli:Christmas light – Coldplay

Album:Testamentum- Omega

