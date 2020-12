Ricerca per:

Poi la trovata: fare un gruppo con i componenti del corso maschile di cui fa parte, Fjallabræður (i fratelli della montagna). Ed immediatamente è arrivato il successo, che lo ha rilanciato ed ha visto le sue produzioni passare per le radio private islandesi. “ Ja pað mè “, la trovate qui sotto, ma ascoltate il groove il disco sound rigorosamente in islandese anche di Ég ætla að skemmta mér. Un altro brano, “O fboðslega næmur ci riporta direttamente negli anni 70.

Le loro sonorità sono sospese fra l’attuale ed il vintage e forse questo li rende davvero particolari. Si chiamano Albatross ed arrivano dall’Islanda. La band è stata fondata, del resto da uno che fa musica ad alti livelli, Sverrir Bergmann , noto in patria per canzoni di tutt’altro genere, romantiche e melodiche.

Alla scoperta del groove discodance in islandese degli Albatross

