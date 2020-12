Erminio Sinni vince The Voice Senior: sul podio altri due big, Elena Ferretti e Marco Guerzoni

Alla fine il podio ha incoronato i tre cantanti con la maggior carriera ed esperienza alle spalle, ed in fondo è giusto così, perchè The Voice Senior è nato per dare una seconda chance a chi è arrivato ad un passo dal successo, oppure a chi ce l’ha anche avuto ma dietro le quinte. Tre finalisti, tre sessantenni, ovvero artisti con l’età minima per partecipare.

Ha vinto Erminio Sinni, cantautore grossetano di Gavorrano che in questo periodo è noto per la grande attività nelle notti della Roma bene ma che ha oltre 30 anni di carriera alle spalle, il cui picco è stata come avevamo detto la partecipazione al Festival di Sanremo 1993 nella sezione giovani, prima di ritrovarlo, appena due anni fa, alle selezioni della Romania per l’Eurovision Song Contest insieme alla compagna Tiziana Camelin, che l’ha accompagnato dietro le quinte.

Il team di Loredana Bertè incassa quindi la vittoria battendo quello di Gigi D’Alessio che alla superfinale aveva portato due artisti. Al secondo posto si piazza infatti Elena Ferretti. Il nome forse vi dice poco o niente, ma in realtà si tratta di una cantante con 40 anni di carriera alle spalle in uno dei settori di eccellenza dell’Italia negli anni 80, vale a dire la Eurodisco. Da solista, col nome d’arte di Sophie o Rose ha collaborato con producers del carico di Giacomo Maiolini, Mauro Farina, Sergio Dall’Ora e Giancarlo Pasquini ed ha all’attivo una ventina di album sia da sola, che come parte di gruppi che come vocalist dietro le quinte.

Al terzo posto si piazza Marco Guerzoni, varesino di madre martinicana, già al Festival di Sanremo 1996 insieme ad Aleandro Baldi poi corista per tanti, ultima Nina Zilli all’Eurovision Song Contest 2012.

