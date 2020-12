Il nostro Buon Natale con “This must be Christmas” dei Kodaline

Per il nostro Buon Natale in musica abbiamo scelto quest’oggi “This must be Christmas”, un brano scritto appositamente per il periodo di Natale dalla band irlandese dei Kodaline, spesso ospite delle nostre pagine. Una storia struggente raccontata con una delicatezza che non sempre si ritrova nelle produzioni di questa band. Il brano peraltro, è uscito in contemporanea con la versione deluxe del loro ultimo album “One day at time” ed è il loro primo singolo a tematica natalizia. Guardate anche il video che è bellissimo.

Come sempre da parte nostra l’augurio che questa giornata, nonostante le restrizioni di legge, sia vissuta in allegria e serenità e che anzi proprio questa situazione particolare ci possa aiutare a ritornare un po’ all’essenziale. Che dunque sia un Natale buono per tutti, a prescindere dal proprio credo o anche se non se ne possiede alcuno. Ovviamente, noi saremo qui anche domani per raccontarvi altra musica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...