Alla scoperta di Eeva, il nuovo talento del pop svedese

Eeva è un nome che potrebbe dirvi molto poco ma in realtà se siete appassionati di musica svedese probabilmente conoscete Emelie Eriksson. Ebbene, quello non è che il suo nome di battesimo ed anche quello con cui questa cantautrice – che si è formata alla scuola di Anders Bagge, uno dei nomi prominenti del settore in Scandinavia – ha firmato successi per Anastacia, Becky G, Kaizer Chiefs e Icona Pop.

Poi ha deciso di intraprendere una carriera come interprete ed eccola col suo moniker e diversi pezzi fortissimi: “Out of you” è uno di questi, ma non il solo. “Jimmy from the Gym”, il brano d’esordio è altrettanto forte, anche se diverso nelle sonorità. Pieno pop, spensierato, senza troppi fronzoli. che racconta una storia di innamoramenti in palestra. Ci avviciniamo a capodanno e fa bene. Ma anche “A girl can tell” dove è il featuring di Pretty Girl, non è niente male. Nome da segnarsi sul taccuino.

