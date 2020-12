Alla scoperta di Emma Heesters, la stella del pop fidanzata col calciatore laziale Hoedt

Per adesso, da noi è più famosa perchè è una delle Swag più acclamate, in quanto fidanzata con il cdifensore della Lazio, suo connazionale Wesley Hoedt. Ma c’è da credere che non appena passerà dalla lingua fiamminga all’inglese, Emma Heesters non tarderà ad arrivare anche nelle nostre radio. Anche perchè proprio di recente è stata incoronata Best Dutch Act agli MTV European Music Awards.

Da youtube, con una serie di azzeccate cover, alle vette della classifica è stato davvero un attimo ed il suo sound, sospeso fra il pop internazionale lo schlager ha già catturato una major e gli è valsa la partecipazione al talent show Beste Zangers, dove si è messa in grande luce. Intanto, in attesa del primo album, due singoli si fanno molto ascoltare, “Als de eerste sneeuw valt” e “War ja geen”, sicuramente molto più schlager.

Tra le cover eseguite a Beste Zangers ce n’è una anche in italiano (parzialmente), “Vivo per lei”, scritta dagli Oro per Andrea Bocelli e Giorgia, che qui interpreta con Henk Poort.

