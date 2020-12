La Top 30 delle migliori canzoni europee del 2020 secondo Euromusica

L’ultimo post dell’anno come tradizione è riservato alla Top 30 delle migliori canzoni europee del 2020. Un viaggio musicale attraverso vari generi e canzoni che hanno accompagnato questo anno difficile.

Una graduatoria che come sempre, non ha alcun criterio se non quello del gusto personale della nostra redazione di Euromusica e non è pertanto guidata da dati di vendita, streaming o altro.

Negli anni passati si erano imposti:

2010: A night like This-Caro Emerald (Paesi Bassi)

2011: Cancion de amor caducada – Melendi (Spagna)

2012: Standing still- Roman Lob (Germania)

2013: Ca ira – Joyce Jonathan (Francia)

2014: Derniere danse- Indila (Francia)

2015: Love me like you- Little Mix (Regno Unito)

2016: Corzinha de Verao – Deolinda (Portogallo)

2017: Stranger – Sigrid (Norvegia)

2018: Toy – Netta (Israele)

2019: Castles- Freya Ridings (Regno Unito)

Se nel frattempo facebook non l’ha cancellato, trovate il video con la classifica a questo link. Qui sotto potete invece ascoltare i brani per intero nella nostra playlist di Spotify:

Qui sotto invece potete trovare i video ufficiali dei brani, sempre dalla numero 30 alla numero 1.

E come sempre, a tutti voi lettori, Buona Fine e Buon Principio. Vista come è andata nel 2020, è un auspicio assolutamente necessario!

