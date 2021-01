Il nostro Buon Anno di speranza con Don’t Look Back In Anger

Il 2020 volge finalmente al termine, e come di consueto ci accingiamo a consigliarvi una canzone per dare il benvenuto al nuovo anno.

L’anno appena terminato è stato difficile per tutti, e dobbiamo iniziare il 2021 carichi di speranza, con la forza di reagire e ripartire dalle difficoltà.

Il brano che abbiamo deciso di regalarvi è “Don’t Look Back In Anger” degli Oasis, un capolavoro assoluto della musica mondiale, inno di speranza e in mille occasioni invito per andare avanti e ricominciare.

Memorabile l’esecuzione di questo brano sul palco di One Love Manchester, nel 2017, dalle voci di Chris Martin (frontman dei Coldplay) e Ariana Grande, che ha di fatto donato a questo capolavoro il nuovo significato all’insegna del coraggio.

Il brano, scritto da Noel Gallagher nel 1995, è considerato uno dei brani più iconici della storia della musica britannica, con ben 5 dischi di platino (di cui 3 nel Regno Unito e uno in Italia), oltre a essere definita la seconda canzone britpop più bella secondo Rolling Stone.

Proprio con questo brano vi auguriamo un 2021 di rinascita, in cui possiate voltare pagina e rialzarvi dopo quest’anno difficile.

Buon 2021 a tutti i nostri lettori, e buon ascolto

Mi piace: Mi piace Caricamento...