Il primo banger dell’anno arriva dall’Islanda: “Feel the love” di Daði Freyr e ASDIS

La prima grande hit dell’anno nuovo arriva è islandese ed è scritta e prodotta da quel Daði Freyr che avrebbe dovuto rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2020 con “Think about things”. Il cantautore ha messo la sua elettronica al servizio di “Feel the love”, un brano destinato a lanciare sul mercato internazionale ASDIS, al secolo Asdis Maria Vidrsdottir, che gli appassionati eurovisivi ricorderanno sette anni fa in gara alla selezione islandese con “Amor“.

Si tratta della seconda collaborazione fra i due dopo “Náum Aðeins Andanum”, contenuta in “& Co”, l’album d’esordio del cantautore. Il brano è molto forte ed ha tutte le potenzialità per diventare una hit europea. Se consideriamo che il brano eurovisivo ha avuto un successo enorme nonostante l’assenza del concorso, avrebbe davvero potuto essere l’anno del gigante islandese.

Mi piace: Mi piace Caricamento...