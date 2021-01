Charts: il mood natalizio incorona Mariah Carey Micheal Bublè

Non c’è Natale senza Mariah Carey e Micheal Bublè al primo posto delle classifiche europee. E così anche nella prima chart dell’anno, che poi ha in realtà i dati dell’ultima settimana del 2020 il trend si conferma.

ALBANIA:Ti harrom- Dhurata Dora

Album: Per ty pollog – Halil Bilalli & Riski Band

AUSTRIA:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: A Volks-Rock’n’Roll Christmas- Andreas Gabalier

BELGIO- Singoli: Nu wij niet meer praten- Jaap Resema & Pommelien Thijs (Fiandre)/ Fever – Dua Lipa ft Angéle (Vallonia)/Day after tomorrow – Mark Forster(Germanofono)

Album: Thuis – Andrè Hazes JR. (Fiandre) /Singles collection 1981-2001- Indochine (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Last night – Poli Genova (nazionali)/Prisoner – Miley Cyrus ft Dua Lipa

Album: Evermore-Taylor Swift

CIPRO – Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Supernova-Light & Hawk

CROAZIA- Singoli: Od bozica do bozica- Tonči Huljić & Marko Tolja (nazionali)/All I want for Christmas is you – Mariah Carey(internazionali)

Album:30 Godina Od Koncerta Na Trgu, Arena Zagreb- Prijavo Kazaliste (nazionali)/Christmas – Micheal Bublè(internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Last Christmas- Wham

Album: Christmas- Micheal Bublè

ESTONIA – Singoli: Universum- Nublu & Mickael Gabriel

Album:Cafè Kosmos- Nublu

FINLANDIA- Singoli:Snowman- Sia

Album:Draaman Kaari Viehättää- Behm

FRANCIA- Singoli:Mother fuck – Jul & Sch

Album: Singles collection 1981-2001- Indochine

GERMANIA –Singoli:Jerusalema- Master KG ft Nomcebo Zikode

Album: McCartney III – Paul McCartney

GRAN BRETAGNA- Singoli: Last Christmas- Wham

Album: Christmas- Micheal Bublè

GRECIA- Singoli: Voodoo- Light & Hawk (nazionali)/Whoopty- CJ (internazionali)

Album: Ah Agapi…Ah Erota- Yannis Parios

IRLANDA- Singoli: Giants – Dermot Kennedy

Album:Without fear – Dermot Kennedy

ISLANDA- Singoli: Rólegur kúreki- Briet

Album: Það eru jól- Sigurður Guðmundsson & Sigríður Thorlacius

ISRAELE: Singoli:Kheym mushrim– Eden Bez Zakan & Nadan Gushen (nazionali) /Blinding lights- The Weeknd (internazionali)

Album: Layla tov – Atar Mayner

ITALIA-Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:1.7 -Ligabue

LETTONIA- Singoli:Therefore I am- Billie Eilish

Album: Sjemjejnyj biznjes-Instasamka & Moneykem

LITUANIA- Singoli:Rockin’ Around The Christmas Tree- Brenda Lee

Album: Christman- Micheal Bublè

LUSSEMBURGO-Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Positions- Ariana Grande

MALTA –Singoli:Prisoner- Miley Cyrusd ft Dua Lipa

Album: Evermore-Taylor swift

NORVEGIA- Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Christmas- Micheael Bublè

PAESI BASSI- Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Christmas-Micheal Bublè

POLONIA- Singoli:Hypnotized – Purple Disco Machine & Sophie and the giants

Album:Hades (Colonna Sonora Originale) – Hao2

PORTOGALLO- Singoli:São Paulo-Yuri nrS

Album:Mariza canta Amalia- Mariza

REPUBBLICA CECA- Singoli: Designer Flow – Yzomandias

Album:Máma mi na krk dala klíč- Jaormir Nohavica

ROMANIA- Singoli: Ne vedem noi – Smiley ft Delia Matache (nazionali)/Head shoulders knees – Ofenbach ft Quarterhead (internazionali)

Album:Stefan III – Oscar

RUSSIA- Singoli:Take you dancing- Jason Derulo

Album: Sjemjejnyj biznjes-Instasamka & Moneykem

SAN MARINO: Radio: Don’t worry- Boomdabash

SERBIA- Singoli: Benz ili bimmer – Rasta & Alen Sakic (nazionali)/Head & Heart – Joel Corry ft MNEK (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Oslobodená.- Sima Martausova

SLOVENIA- Singoli: Tista zamartana Ura- Vlado Kreslin (nazionali)/Golden- Harry Styles (internazionali)

Album: Evermore- Talylor Swift

SPAGNA- Singoli: Dakiti – Bad Bunny & Jhay Cortez

Album:Vertigo-Pablo Alboran

SVEZIA- Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Christmas-Micheal Bublè

SVIZZERA: Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Power up AC/DC

UCRAINA: Dejaviu- Artem Pirovanov

Album: Sjemjejnyj biznjes-Instasamka & Moneykem

UNGHERIA: Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Karacsony – Gyoar Kovacs & Oliverfromheart

