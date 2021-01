“¿Qué Más Quieres De Mí?”, il lancio anni ’80 della spagnola Marta Sango

Arriva di gran carriera un nome nuovissimo, quello di Marta Sango, 20 anni, due anni fa lanciata da Operacion Triunfo nell’edizione vinta da Famous Oberogo e che assegnava il posto per l’Eurovision per la Spagna, poi vinto nel galà speciale (al quale lei però non prese parte) da Miki Nunez. La cantante di Malaga esce in questi giorni con “¿Qué Más Quieres De Mí?“, un singolo dalle sonorità anni 80 che la lancia sul proscenio internazionale.

Non si tratta dell’esordio assoluto visto che un anno fa era uscito “Por ti“, questo però è il brano che la vede debuttare con la sua nuova etichetta e che dovrebbe segnare nelle intenzioni l’avvio di una carriera nel mainstream. Le potenzialità sembrano esserci tutte. Un nome sicuramente da tenere d’occhio anche per la semplice sensualità che sprigiona la sua immagine.

