Il rapper Pa Salieu è il BBC Sound of 2021

Pa Salieu Gaye, in arte solo Pa Salieu è il BBC Sound of 2021. Un riconoscimento solo virtuale, indetto dalla BBC ma che da quando esiste ha quasi sempre indovinato l’artista su cui scommettere per l’anno che inizia. Si tratta infatti di un annuale sondaggio organizzato dalla BBC che chiede, a dj ed esperti del settore musicale (114 fra dj, giornalisti, blogger, critici musicali), sulla base di una longlist pubblicata alla fine dell’anno precedente, chi sia il nome emergente su cui puntare.

Quest’anno la scelta è ricaduta su un rapper quasi vecchio style, originario di Conventry che nel 2020 è uscito col primo mixtape “Send them to Coventry” e che l’emittente BBC 1Extra, dedicata alla musica urban e black ha lungamente messo in alta rotazione prima di passare su BBC Radio 1. “Fronline”, il singolo d’esordio, scritto il 20 minuti ha ricevuto due milioni di visite e tre milioni di streams.

Nella shortlist del Sound of c’erano fra l’altro alcuni nomi interessanti come Holly Humberstone, la giovane cantautrice che ha accompagnato in tour Lewis Capaldi, seconda classificata, il rapper trinidegno Berwyn, terzo e la norvegese Girl in red, in corsa per il Music Moves Europe Talent Award.

In passato, vale la pena ricordare erano stati inseriti nelle short list Sigrid (vincitrice nel 2018); Anna Calvi, Billie Eilish, gli Hurts, Claire Maguire, James Blake, Years & Years, ma anche la spagnola Rosalia, James Bay, Ella Eyre, Stormzy, Angel Haze, Raye, lo statunitense Khalid e la italo-canadese Alessia Cara.

