Charts: il nuovo anno inizia nel segno di Taylor Swift e dei beats di Tiesto

La hit dell’inverno è arrivata e la porta il dj olanese Tijs Michiel Verwest, in arte Tiesto: la sua “The business” ha iniziato una lenta scalata all’Europa. La voce che si sente è quella di James Bell.

ALBANIA:N’Tirane – Mozzik

Album: Per ty pollog – Halil Bilalli & Riski Band

AUSTRIA:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Power up- AC/DC

BELGIO- Singoli: Fever – Dua Lipa ft Angéle (Fiandre)/ Fever – Dua Lipa ft Angéle (Vallonia)/Day after tomorrow – Mark Forster(Germanofono)

Album: Fine line- Harry Styles (Fiandre) /Singles collection 1981-2001- Indochine (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Last night – Poli Genova (nazionali)/Prisoner – Miley Cyrus ft Dua Lipa

Album: Ushi, nos, grlo 3- Dim4ou –

CIPRO – Singoli:Whoopty – CJ

Album: Supernova-Light & Hawk

CROAZIA- Singoli: Od bozica do bozica- Tonči Huljić & Marko Tolja (nazionali)/All I want for Christmas is you – Mariah Carey(internazionali)

Album:Ne Okreći Se, Sine- Rade Serbedzija (nazionali)/Christmas – Micheal Bublè(internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Solhverv – Lord Siva

Album: Shoot for the stars aim for the moon – Pop Smoke

ESTONIA – Singoli: Universum- Nublu & Mickael Gabriel

Album:Cafè Kosmos- Nublu

FINLANDIA- Singoli:Snowman- Sia

Album:Draaman Kaari Viehättää- Behm

FRANCIA- Singoli:Mother fuck – Jul & Sch

Album: Loin du monde- Jul

GERMANIA –Singoli:Jerusalema- Master KG ft Nomcebo Zikode

Album: McCartney III – Paul McCartney

GRAN BRETAGNA- Singoli: Sweet melody – Little Mix

Album: Evermore- Taylor Swift

GRECIA- Singoli: Voodoo- Light & Hawk (nazionali)/Whoopty- CJ (internazionali)

Album: Ah Agapi…Ah Erota- Yannis Parios

IRLANDA- Singoli: Paradise – Meduza ft Dermot Kennedy

Album:Without fear – Dermot Kennedy

ISLANDA- Singoli: Rólegur kúreki- Briet

Album: Kveðja, Bríet- Bríet

ISRAELE: Singoli:”Ma Ata Rotse?- Ella Leel Lahav (nazionali) /Blinding lights- The Weeknd (internazionali)

Album: Layla tov – Atrar Mayner

ITALIA-Singoli:Una canzone d’amore buttata via – Vasco Rossi

Album: Famoso-Sfera Ebbasta

LETTONIA- Singoli:Therefore I am- Billie Eilish

Album: Born to trap – Kizaru

LITUANIA- Singoli:The Business-Tiesto

Album: OG Version – Motyvacijos Tikslai

LUSSEMBURGO-Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Dan les mains – Zkr

MALTA –Singoli:Prisoner- Miley Cyrus ft Dua Lipa

Album: After Hour – The Weeknd

NORVEGIA- Singoli:Withot you -Kid Laroi

Album: F*ck love (Savage)- Kid Laroi

PAESI BASSI- Singoli:The business – Tiesto

Album: Shoot for the stars aim for the moon – Pop Smoke

POLONIA- Singoli:All we go- Robin Schulz ft Kiddo

Album:Meskie Granie 2020- Interpreti Vari

PORTOGALLO- Singoli:São Paulo-Yuri nrS

Album:Mariza canta Amalia- Mariza

REPUBBLICA CECA- Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Barvy – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Ne vedem noi – Smiley ft Delia Matache (nazionali)/Head shoulders knees – Ofenbach ft Quarterhead (internazionali)

Album:Stefan III – Oscar

RUSSIA- Singoli:Mnogotochie-Zivert

Album: Sjemjejnyj biznjes-Instasamka & Moneykem

SAN MARINO: Radio: Golden – Harry Styles

SERBIA- Singoli: Nina- Devito (nazionali)/Head & Heart – Joel Corry ft MNEK (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Egotron- Ego

SLOVENIA- Singoli: Tista zamartana Ura- Vlado Kreslin (nazionali)/Golden- Harry Styles (internazionali)

Album: Evermore- Talylor Swift

SPAGNA- Singoli: Dakiti – Bad Bunny & Jhay Cortez

Album:Vertigo-Pablo Alboran

SVEZIA- Singoli: Du maste finnas- Newkid

Album: Fanga mig na jar faller – viktor Leksell

SVIZZERA: Singoli:Jerusalema- Master KG ft Nomcebo Zikode

Album:Power up AC/DC

UCRAINA: Dejaviu- Artem Pirovanov

Album: 40-Basta

UNGHERIA: Singoli:The business-Tiesto

Album:Testamentum- Omega

