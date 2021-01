In Italia l’album più venduto del 2020…è uscito nel 2019. Boomdabash trionfano nei singoli

“Persona” di Marracash è l’album più venduto in Italia nel 2020 secondo la classifica della Fimi che comprende vendite fisiche, streaming e download. La particolarità è che si tratta di un album uscito il 31 ottobre del 2019. Top 10 tutta italiana, è pressochè un record nel nostro paese, con tre rapper e trapper ai primi tre posti e cinque nei primi 10. Tra i singoli trionfo per i tormentoni estivi: tre ai primi tre posti, col trionfo di “Karaoke” di Boomdabash e Alessandra Amoroso.

I 10 ALBUM PIU’ VENDUTI IN ITALIA NEL 2020

1. Persona – Marracash

2. Famoso – Sfera Ebbasta

3. 23 6451 – tha Supreme

4. DNA – Ghali

5. Mr. Fini – Gué Pequeno

6. Gemelli – Ernia

7. Accetto miracoli – Tiziano Ferro

8. Fuori dall’hype – Pinguini Tattici Nucleari

9. Il fantadisco dei Me contro te – Me contro te

10. Vita vera mixtape: aspettando la Divina Commedia – Tedua

I 10 ALBUM PIU’ VENDUTI IN ITALIA NEL 2020

1.Karaoke – Boomdabash & Alessandra Amoroso

2.A un passo dalla luna – Rocco Hunt & Ana Mena

3. Mediterranea – Irama

4. Superclassico – Ernia

5. Good times – Ghali

6. M’ manc – Shablo, Geolier & Sfera Ebbasta

7.Hypnotized – Purple Disco Machine & Sophie and the Giants

8. Blinding Lights – The Weeknd

9.Roses – Saint Jhn

10.Chico – Gué Pequeno, Rose Villain & Luchè

