“Veneno” e “Adentro”: il debutto della stella di TikTok Carla Frigo

C’è da dire che molto ha contribuito il suo fisico notevole, ma indubbiamente le potenzialità per fare bene nel panorama musicale ci sono tutte.

Immediato è arrivato il debutto nella musica con due singoli interessanti, “ Veneno “, che trovate qui sotto e “ Adentro “, il suo primo assoluto. Pezzi molto freschi, pop latino il secondo, più vicino alla trap e all’urban il primo, che la stanno facendo conoscere, tanto che sono già in alta rotazione nelle radio anche grazie al fatto che di lei si è interessata immediatamente la filiale spagnola di una major.

A soli 18 anni Carla Frigo è uno dei personaggi più popolari di Spagna: nata a Barcellona, in pochi mesi con i suoi video musicali ma anche di moda e lifestyle ha conquistato 1,1 milioni di followers su TikTok e 250.000 su Instagram, diventando rapidamente un fenomeno anche di costume.

