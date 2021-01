Ricerca per:

Ricerca per:

Ricerca per:

1. Vitaa et Slimane – “VersuS” (416.940 copie, FRA) 2. Ninho – “M.I.L.S 3” (296.134, FRA) 3. Maes – “Les derniers salopards” (275.776, FRA) 4. Angèle – “Brol” (222.000, BEL) 5. Francis Cabrel – “A l’aube revenant” (208.226, FRA) 6. Dadju “Poison ou antidote” (208.065, FRA) 7. Les Enfoirés – “Le Pari(s) des Enfoirés” (206.975, FRA) 8. Grand Corps Malade – “Mesdames” (198.447, FRA ) 9. AC/DC – “Power Up” (183.676) 10. Nekfeu – “Les étoiles vagabondes : expansion” (177.275, FRA)

I 10 ALBUM PIU’ VENDUTI IN FRANCIA NEL 2020

1. Old town road – Lil Nas X ft Billie Ray Cyrus 2. Au dd- PNL (FRA) 3. Balance ton quoi – Angèle (BEL) 4. Médicament- Nisk ft booba (FRA) 5. Maman ne le sait pas- Niho ft Niska (FRA) 6. Pookie – Aya Nakamura (FRA) 7. Dance Monekey- Tones and I 8. La vie qu’on meme – Ninho (FRA) 9. Trop beau – Lomepal (FRA) 10.Goutte d’eau – Ninho (FRA)

I 10 ALBUM PIU’ VENDUTI IN FRANCIA NEL 2020

Si tratta di cifre inarrivabili per l’Italia visto che in Francia il solo oro si prende con 50.000 copie, il platino con 100.000 ed il diamante con mezzo milione.

La classifica dei singoli e degli album più venduti in Francia incorona nel primo caso un singolo uscito nel 2019, quello di Lil Nas X e Billie Ray Cyrus , con i PNL primi fra i francesi e nel secondo caso il pluripremiato “Versus”, album di Vitaa e Slimane , ma il campione dell’anno è il rapper Ninho , che nel 2020 è diventato il recordman francese assoluto di vendite nei singoli: 25 dischi di platino e 10 di diamante per lui, con pochissimi anni di carriera alle spalle: oltre 104 certificazioni col solo mixtape “”M.I.L.S 3”.

Charts 2020: in Francia trionfano Lil Nas X e Vitaa & Slimane, ma Niho è da record

Powered by WordPress | Theme by The Bootstrap Themes