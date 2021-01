Casale-Di Michele-Nava, nuovo album in uscita in primavera

In uscita in primavera un album firmato da Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava. Tre maestre del cantautorato italiano, tre Cantautrici (per citare il titolo del loro tour) unite in un unico album.

L’annuncio è arrivato nel corso della trasmissione “Domani è un altro giorno“. Le tre cantautrici hanno realizzato, stando a quanto dichiarato nel corso della diretta, un album di inediti in cui hanno unito i loro stili musicali per ottenere un prodotto unico e iconico.

Non conosciamo ancora la data di pubblicazione di questo album, ma sappiamo che è frutto di una collaborazione che ha portato Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava in tour e dalla quale è nato un singolo, intitolato “Segnali universali“, scartato da Sanremo 2020.

La collaborazione di tre artiste così iconiche e con stili ben definiti dà dunque origine a una commistione di stili e generi, che già abbiamo potuto assaporare nel tour intitolato “Cantautrici“.

Attendiamo dunque di avere ulteriori novità sul nuovo album del trio Casale-Di Michele-Nava, tre cantautrici simboliche della musica italiana che nelle loro apparizioni da soliste ci hanno sempre regalato sigoli di grande classe ed eleganza, e sicuramente non saranno da meno anche in questo loro ultimo lavoro.

