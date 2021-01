Music Moves Europe Talent Awards: Julia Bardo fra i vincitori, Alyona Alyona public choice

Sono andati in scena in maniera virtuale i Music Moves Europe Talent Awards 2021, nell’ambito dell’Eurosonic Noorderslag, la quattro giorni musicale con i talenti emergenti d’Europa che quest’anno si sta svolgendo – fino a stasera – nella stessa modalità. A presentare l’evento dalla location virtuale del Nite Hotel l’ex Spice Girls Melanie C. Con un pizzico d’orgoglio possiamo dire che abbiamo ospitato su queste colonne quattro degli otto vincitori.

Fra questi c’è la bresciana Julia Bardo, che si è imposta nella categoria cantautori. Ma avevamo parlato anche delle spagnole Melenas, della belga Lous and The Yakuza e dell’olandese Rimon. Il People’s choice, cioè il vincitore del pubblico è l’ucraina Alyona Alyona, rapper che canta nella sua lingua nazionale. L’annuncio è stato dato direttamente dalla commissaria europea per la cultura, Marya Gabriel. I premi sono infatti resi possibili grazie alla collaborazione con la Commissione Europea e supportati da Creative Europe.

I primi 8 classificati sono stati selezionati dopo la valutazione di una giuria di esperti composta da Wilbert Mutsaers, Julia Gudzent, in rappresentanza dell’Eurosonic, e del Reperbahn Festival, Katia Giampaolo dell’Estragon di Milano, Huw Stephens e dal membro onorario Naaz (Public Choice Winner 2020). Ogni vincitore in questa categoria sarà premiato con la cifra in denaro di 10.000€ che include anche un pacchetto di sostegno fornito dai partner del premio. Questo pacchetto fornisce servizi professionali che supportano la carriera degli artisti selezionati. In aggiunta la vincitrice eletta dal pubblico, potrà usufruire di ulteriori 5.000€ e sarà invitata alla registrazione di una sessione live presso gli studi francesi di Deezer.

Di seguito, tutti i vincitori con una delle loro canzoni

ALYONA ALYONA (Ucraina), vincitrice anche del premio assoluto

LOUS AND THE YAKUZA (Belgio)

JULIA BARDO (Italia)

MELENAS (Spagna)

RIMON (Paesi Bassi)

SASSY 009 (Norvegia)

INHALER (Irlanda)

VILDÀ (Finlandia)

Mi piace: Mi piace Caricamento...