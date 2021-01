Charts: l’anno nuovo comincia con la scalata di Zayn Malik ed Olivia Rodrigo

La giovanissima Olivia Rodrigo, star di High School Musical e l’ex One Direction sono i nuovi padroni rispettivamente della classifica dei singoli e di quella degli album

ALBANIA:Kokaina- Don Xhoni

Album: Live 2021- Leon Sejdiu

AUSTRIA:7- Ufo361 & Bonez MC

Album: Power up- AC/DC

BELGIO- Singoli: Fever – Dua Lipa ft Angéle (Fiandre)/ Fever – Dua Lipa ft Angéle (Vallonia)/Ein anderer sommer- Silbermond (Germanofono)

Album: Fine line- Harry Styles (Fiandre) /Dans les mains – ZKR (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Last night – Poli Genova (nazionali)/Prisoner – Miley Cyrus ft Dua Lipa

Album: Nobody is listening – Zayn

CIPRO – Singoli:Diamonds- Sam Smith

Album: Nobody is listening – Zayn

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi- Massimo (nazionali)/Head & Heart – Joel Corry ft MNEK (internazionali)

Album:Ne Okreći Se, Sine- Rade Serbedzija (nazionali)/Positions – Ariana Grande (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Bando bitch- Branco

Album: Baba Business 2- Branco

ESTONIA – Singoli: Universum- Nublu & Mickael Gabriel

Album:Cafè Kosmos- Nublu

FINLANDIA- Singoli:Treenaa- Antti Tuisku

Album:Draaman Kaari Viehättää- Behm

FRANCIA- Singoli:Fever – Angèle & Dua Lipa

Album: Loin du monde- Jul

GERMANIA –Singoli:Jerusalema- Master KG ft Nomcebo Zikode

Album: Songs for the drunk and broken hearted- Passenger

GRAN BRETAGNA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Greenfeld Gibb Brothers songbook 1 – Barry Gibb

GRECIA- Singoli: Voodoo- Light & Hawk (nazionali)/Whoopty- CJ (internazionali)

Album: Ah Agapi…Ah Erota- Yannis Parios

IRLANDA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:Without fear – Dermot Kennedy

ISLANDA- Singoli: Rólegur kúreki- Briet

Album: Kveðja, Bríet- Bríet

ISRAELE: Singoli:Eid on milvado- Mordivel Shapiro (nazionali) /Blinding lights- The Weeknd (internazionali)

Album: Nobody is listening – Zayn

ITALIA-Singoli:Allenamento#4 – Capo Plaza

Album: Famoso-Sfera Ebbasta

LETTONIA- Singoli:Therefore I am- Billie Eilish

Album: Nobody is listening – Zayn

LITUANIA- Singoli:Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: OG Version – Motyvacijos Tikslai

LUSSEMBURGO-Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Inhale/Exhale -LX

MALTA –Singoli:Prisoner- Miley Cyrus ft Dua Lipa

Album: Nobody is listening – Zayn

NORVEGIA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: F*ck love (Savage)- Kid Laroi

PAESI BASSI- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Shoot for the stars aim for the moon – Pop Smoke

POLONIA- Singoli:All we go- Robin Schulz ft Kiddo

Album:Siesta XVI prezentuje Marcin Kydrynski- Interpreti Vari

PORTOGALLO- Singoli:Innesquecível- Giulia Be and Luan Santana

Album:Mariza canta Amalia- Mariza

REPUBBLICA CECA- Singoli: Mala bis – Nik Tendo

Album:Barvy – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Ne vedem noi – Smiley ft Delia Matache (nazionali)/Head shoulders knees – Ofenbach ft Quarterhead (internazionali)

Album:Nobody is listening – Zayn

RUSSIA- Singoli:Take you dancing – Jason Derulo

Album:Muza- Elman

SAN MARINO: Radio: Golden – Harry Styles

SERBIA- Singoli: Nina- Devito (nazionali)/Head & Heart – Joel Corry ft MNEK (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:The business-Tiesto

Album: Nobody is listening – Zayn

SLOVENIA- Singoli: Sinica- Simpatico (nazionali)/Mood – 24k Goldn ft Iann Dior(internazionali)

Album: Evermore- Talylor Swift

SPAGNA- Singoli: Dakiti – Bad Bunny & Jhay Cortez

Album:Vertigo-Pablo Alboran

SVEZIA- Singoli: Du maste finnas- Newkid

Album: Fanga mig na jar faller – viktor Leksell

SVIZZERA: Singoli:Jerusalema- Master KG ft Nomcebo Zikode

Album:Power up AC/DC

UCRAINA: Dejaviu- Artem Pirovanov

Album:Muza- Elman

UNGHERIA: Singoli:The business-Tiesto

Album:Testamentum- Omega

