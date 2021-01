Alla scoperta di Suad Khalifa: dalla Finlandia il nuovo sound pop internazionale

Segnatevi il nome di Suad Khalifa perchè presto ne sentiremo parlare parecchio. Finlandese, è appena stata protagonista dell’Eurosonic Noorderslag al termine di un anno che l’ha vista debuttare in grande stile col primo album “Faces“, in uscita il prossimo 22 gennaio, dopo una lunga carriera artistica al fianco di tante band differenti come vocalist o come compositrice.

“The Door” è un singolo di altissimo livello, una produzione dal sound internazionale molto forte, al pari di ‘White lies” uscito l’anno scorso. La tv nazionale ha fatto girare le sue canzoni (prima dell’album c’era stato un EP dal titolo “The call”) sul canale destinato ai più giovani ed è stato un successo immediato, tanto che in poco tempo sono cominciate ad arrivare anche le collaborazioni, oltre a quelle con artisti di casa coi quali lavora da tempo.

Di certo c’è che per chi segue gli artisti emergenti, aveva già previsto l’esplosione artistica: “Atwood magazine”, la prestigiosa rivista internazionale attenta ai talenti emergenti della musica internazionale l’aveva segnata come Artist to watch già nel 2007. Molto interessante anche la title track del suo lavoro. In basso trovate una selezione delle sue canzoni.

