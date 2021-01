“Beyond the stars” lancia nell’airplay europeo la ceca Dommi

Un nome nuovo da scoprire, arriva dalla Repubblica Ceca. Dominika Lukešová, in arte Dommi è uscita dalla sesta edizione della versione ceca e slovacca di SuperStar, la versione locale di Pop Idol. Da allora per lei è cominciata una scalata sui social che l’ha immediatamente lanciata. Il contratto con una major l’ha portata anche nell’airplay radiofonico.

Si era già fatta conoscere col singolo “I’ll steal away”, di ottimo riscontro radiofonico ed ha già all’attivo una manciata di singoli, tutti in inglese, che saranno parte del suo primo album attualmente in lavorazione. Cantautrice, il suo sound moderno e contemporaneo unito a produzioni di pregevole fattura mostra come da quelle parti si continui a fare dell’ottima musica, nonostante la difficoltà ad arrivare nel mainstream.

