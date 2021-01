Ricerca per:

Ricerca per:

Ricerca per:

Andiamo alla scoperta della giovanissima Benedetta Raina , cantautrice alessandrina, classe 2001 che presenta il nuovo singolo ‘Canzoni d’amore’. Dopo il primo EP “ Frammenti”, si racconta in questa videointervista realizzata da noi di Euromusica.

Powered by WordPress | Theme by The Bootstrap Themes