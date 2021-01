“Bem me quer”, la dolcezza da soap opera di Joana Almeirante

Un po’ di dolcezza, in salsa portoghese. E se “Bem me quer” vi sembra la sigla di una telenovela è perchè è proprio la sigla di una telenovela, dal titolo omonimo. Un abbinamento di successo spesso e volentieri in Portogallo. Tempo fa parlammo del lancio della cantautrice Cherry’ e della sua Five Knives, oggi ecco un’altra giovanissima, Joana Almeirante che a soli 19 anni ha la grande occasione.

In realtà lei è già sui palchi più importanti del suo Paese visto che da perfetta esordiente è stata cooptata da Os Azeitonas, una delle band più raffinate ed importanti lusitane: galeotto l’incontro con Miguel Araujo, leader del gruppo, invitato a parlare agli studenti da João Martins, suo direttore musicale ed insegnante nella prestigiosa scuola musicale dove si sta diplomando Joana Almeirante. Il brano è decisamente interessante e si fa ascoltare.

