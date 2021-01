“Regardless” e “Love your life”: Raye è sempre in rampa di lancio

Torniamo a parlare di Raye. La cantante britannica di origine svizzero-ghanese sta vivendo un momento di estrema popolarità. La sua sensualità esplosiva si è infatti ormai palesata ed in tutti i suoi video non manca mai di venire esplicitata. Succede anche in “Regardless“, che la vede mettere la voce sul drum’n bass dei Rudimental, uno dei migliori gruppi musicali britannici. Il brano presenta un’interpolazione di Rapture, successo del 2001 degli iiO, sta già girando moltissimo nelle radio.

Raye si era fatta conoscere lo scorso anno, mettendo la voce su ‘”Secrets“, la hit estiva del dj kosovaro Regard ma poi era arrivata al successo personale con alcuni ottimi brani, su tutti “Nathalie don’t“. Un album all’attivo uscito nel 2014, csi è lanciata attraverso una serie di partecipazioni come supporting act e con alcune collaborazioni di livello. Lo scorso novembre era uscito un altro pezzo interessante, “Love of your life”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...