Charts: domina Olivia Rodrigo, Capo Plaza si prende due primati

La diciottenne Olivia Rodrigo domina la scena internazionale con “Drivers licence”, ma merita una segnalazione l’album “Plaza” di Capo Plaza, primo in Slovenia e Lussemburgo (ma non in Italia, dove comanda Sfera Ebbasta)

ALBANIA:Herë E Mirë (Vaccine)- Noizy

Album: Live 2021- Leon Sejdiu

AUSTRIA: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Splitter aus Glück- Daniela Alfinito

BELGIO- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo (Fiandre)/ Fever – Dua Lipa ft Angéle (Vallonia)/Day after tomorrow – Mark Forster (Germanofono)

Album: Evermore- Taylor Swift (Fiandre) /Singles Collection (1981-2001)- Indochine (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Last night – Poli Genova (nazionali)/Prisoner – Miley Cyrus ft Dua Lipa

Album: Après un rêve- Dilyana Georgieva & Galina Apostolova

CIPRO – Singoli:Diamonds- Sam Smith

Album: Positions- Ariana Grande

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi- Massimo (nazionali)/Levitating- Dua Lupa ft DaBaby (internazionali)

Album:40 Velikih Hitova: Dječje Pjesme- Interpreti Vari (nazionali)/Brothers- The Black Keys (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Baba Business 2- Branco

ESTONIA – Singoli: Universum- Nublu & Mickael Gabriel

Album:Cafè Kosmos- Nublu

FINLANDIA- Singoli:Without you – Kid Laroi

Album:Draaman Kaari Viehättää- Behm

FRANCIA- Singoli:Fever – Angèle & Dua Lipa

Album: Dans les mains – ZKR

GERMANIA –Singoli:Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Greenfeld The Gibb Brother’s Songbook vol. 1- Barry Gibb

GRAN BRETAGNA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Suckapunch – You Me at Six

GRECIA- Singoli: Voodoo- Light & Hawk (nazionali)/Whoopty- CJ (internazionali)

Album: Tragoudoparamythokosmos- Interpreti Vari

IRLANDA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:Without fear – Dermot Kennedy

ISLANDA- Singoli: Rólegur kúreki- Briet

Album: Kveðja, Bríet- Bríet

ISRAELE: Singoli:Rotza shalom- Raviv Kaner (nazionali) /Blinding lights- The Weeknd (internazionali)

Album: Layla tov – Atrar Mayner

ITALIA-Singoli:La canzone nostra- Mace, Blanco & Salmo

Album: Famoso-Sfera Ebbasta

LETTONIA- Singoli:Therefore I am- Billie Eilish

Album: Mudryets – Jah Khalib

LITUANIA- Singoli:Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: OG Version – Motyvacijos Tikslai

LUSSEMBURGO-Singoli: Blinding lights – The Weekend

Album: Plaza- Capo Plaza

MALTA –Singoli:Paradise- Meduza ft Dermot Kennedy

Album: After hours – The Weekend

NORVEGIA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: F*ck love (Savage)- Kid Laroi

PAESI BASSI- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: F*ck love (Savage)- Kid Laroi

POLONIA- Singoli:All we got- Robin Schulz ft Kiddo

Album:Muzyka Wspolczesna – Pezet

PORTOGALLO- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:Oitenta- Carlos Do Carmo

REPUBBLICA CECA- Singoli: The business-Tiesto

Album:Barvy – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Ne vedem noi – Smiley ft Delia Matache (nazionali)/Mood – 24k Goldn ft Iann Dior (internazionali)

Album:Stefan III -Oscar

RUSSIA- Singoli:Mnogotochya – Zivert

Album:Mudryets – Jah Khalib

SAN MARINO: Radio: Una canzone d’amore buttata via- Vasco Rossi

SERBIA- Singoli: Nina- Devito (nazionali)/Midnight sky- Miley Cyrus (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:The business-Tiesto

Album: Egotron- Ego

SLOVENIA- Singoli: Sinica- Simpatico (nazionali)/Wonder- Shawn Mendes (internazionali)

Album: Plaza-Capo Plaza

SPAGNA- Singoli: Dakiti – Bad Bunny & Jhay Cortez

Album:11 Razones- Aitana

SVEZIA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: En gang I tiden – Benjamin Ingrosso

SVIZZERA: Singoli:Jerusalema- Master KG ft Nomcebo Zikode

Album:Splitter aus Glück- Daniela Alfinito

UCRAINA: Dejaviu- Artem Pirovanov

Album:Mudryets – Jah Khalib

UNGHERIA: Singoli:The business-Tiesto

Album:Testamentum- Omega

