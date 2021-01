“Ai-je perdu le nord?” (e non solo): il pop fresco di Clio

Clio è un nome relativamente nuovo nella musica francese. In soli due anni è diventata una delle artiste più suonate dalla radio nazionale, forse anche per le sue sonorità molto transalpine, che fondono il pop con testi non banali, per una melodia molto orecchiabile. Laureata in lettere moderne, figlia di insegnanti, questa giovane artista di Besançon che avrebbe dovuto seguire le orme dei genitori (aveva anche partecipato ad un concorso per l’assunzione) si è fatta conoscere grazie ad un evento organizzato da France Inter, l’emittente internazionale pubblica.

Sono arrivati poi una serie di premi e la partecipazione ad alcuni eventi per giovani emergenti. Qundi, ecco due album, accompagnati da una manciata di singoli interessantissimi: “Ai je perdu le nord?”, è un brano divertente, che fa battere il tempo col piede. In questo mese è uscito però anche “Vertige“, quinto estratto da “Deja Venise”. Pop interessante, cantabile, con venature anni 80. Come quello della title track.

Mi piace: Mi piace Caricamento...