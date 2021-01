Euromusica vi porta alla scoperta di Chiaraginevra Gariboldi, classe 2000, in arte Shabel. La giovane cantautrice milanese, dopo “Io canto” e “Sanremo Junior” esce con una produzione in inglese che rappresenta il suo esordio. Shabel si racconta per voi in questa videointervista. Sotto potete ascoltare il brano.

