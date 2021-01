“Last Night”, Poli Genova conquista ancora le classifiche nazionali

Quest’estate era tornata in testa alle classifiche col singolo “How we end up”, ora ritrova nuovamente la vetta con “Last Night”. Poli Genova, oltrechè bellissima, è una delle artiste migliori della scena pop dell’est europeo. A 33 anni la bulgara è pronta per andarsi a prendere la scena internazionale che le hanno dato soltanto in parte le due partecipazioni eurovisive, nel 2011 con Na Inat con cui non riuscì a raggiungere la finale e nel 2016 con If Love Was a Crime grazie a cui ottenne un incredibile quarto posto.

Lei sta pensando di riprovarci ma intanto si gode il successo delle sue canzoni, che accompagnano l’album Tvoya, il secondo della sua carriera ed intanto mette insieme anche partecipazioni televisive, come giudice a programmi musicali. Il brano è un pezzo dal sapore internazionale, con venature retrò che conferma come in Bulgaria ci sia una vivacissima scena musicale che va molto al di là delle sonorità folk.

Mi piace: Mi piace Caricamento...