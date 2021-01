“Vals”: Beth anticipa il nuovo album con un inedito…di 13 anni fa

La scelta è quantomeno curiosa, ma serve a capire quanto la musica in un certo senso fermi il tempo. “Vals“, il nuovo inedito di Beth Rodergas è stato in realtà scritto nel 2007, ossia 13 anni prima del suo rilascio avvenuto a fine 2020. Lo ha confermato la stessa cantante catalana, che in questi giorni sta lavorando all’uscita del suo quinto album, con canzoni in spagnolo, catalano e inglese, previsto per i prossimi mesi.

Beth era salita agli onori delle cronache musicali dopo la partecipazione Operacion Triunfo e successivamente all‘Eurovision Song Contest 2003, dove la sua “Dime” approdò in un onorevolissimo ottavo posto, raccogliendo anche la vetta sia della classifica nazionale che dell’airplay del network Los 40, il vero termometro della musica spagnola e trainando l’album d’esordio alle 200.000 copie.

Successivamente. dopo l’uscita del primo lavoro in inglese ha scelto di dedicarsi alla promozione della musica in lingua catalana. Oggi ritorna anche allo spagnolo con una delicata ballata che la rilancia sulla scena musicale internazionale.

