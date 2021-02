Charts: domina la giovanissima Olivia Rodrigo con “Drivers licence”

Grande protagonista la diciottenne Olivia Rodrigo con il brano “Drivers licence”, prima in gran parte d’Europa

ALBANIA:Herë E Mirë (Vaccine)- Noizy

Album: Babayega EP -Buta

AUSTRIA: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Neujahrskonzert 2021 – New Year’s Concert- Orchestra Filarmonica di Vienna diretta da Riccardo Muti

BELGIO- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo (Fiandre)/ Fever – Dua Lipa ft Angéle (Vallonia)/Day after tomorrow – Mark Forster (Germanofono)

Album: 130 Kilo- Dikke (Fiandre) /Singles Collection (1981-2001)- Indochine (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Last night – Poli Genova (nazionali)/Prisoner – Miley Cyrus ft Dua Lipa

Album: Positions- Ariana Grande

CIPRO – Singoli:Mood – 24kGoldn ft Iann Dior

Album: Money Can’t Buy Happiness- Fredo

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi- Massimo (nazionali)/Prisoner – Miley Cyrus ft Dua Lipa(internazionali)

Album:40 Velikih Hitova: Dječje Pjesme- Interpreti Vari (nazionali)/Evermore – Taylor Swift (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Baba Business 2- Branco

ESTONIA – Singoli: Universum- Nublu & Mickael Gabriel

Album:Cafè Kosmos- Nublu

FINLANDIA- Singoli:Drivers licence- Olivia Rodrigo

Album:Draaman Kaari Viehättää- Behm

FRANCIA- Singoli:Fever – Angèle & Dua Lipa

Album: MVP Réedition – Mister V

GERMANIA –Singoli:Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album: Holy groud – The Dead Daisies

GRAN BRETAGNA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album Post human survival horror – Bring me the horizon

GRECIA- Singoli: Voodoo- Light & Hawk (nazionali)/ Drivers licence – Olivia Rodrigo (internazionali)

Album: Shoot for the stars, aim for the moon- Pop Smoke

IRLANDA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:Without fear – Dermot Kennedy

ISLANDA- Singoli: Rólegur kúreki- Briet

Album: Kveðja, Bríet- Bríet

ISRAELE: Singoli:Rotza shalom- Raviv Kaner (nazionali) /Drivers licence – Olivia Rodrigo (internazionali)

Album: #7DJ (7 Días En Jamaica)- Maluma

ITALIA-Singoli:La canzone nostra- Mace, Blanco & Salmo

Album: Plaza- Capo Plaza

LETTONIA- Singoli:Therefore I am- Billie Eilish

Album: 2002+18 -Macan

LITUANIA- Singoli:Discoteque – The Roop

Album: OG Version – Motyvacijos Tikslai

LUSSEMBURGO-Singoli: Mood – 24kGoldn ft Iann Dior

Album: Money Can’t Buy Happiness- Fredo

MALTA –Singoli:Save your tears- The Weeknd

Album: After hours – The Weekend

NORVEGIA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: F*ck love (Savage)- Kid Laroi

PAESI BASSI- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Abu Omar – JoySilvio

POLONIA- Singoli:All we got- Robin Schulz ft Kiddo

Album: Rewoluczja romantyczna – Bedoes

PORTOGALLO- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:Nobody is listening- Zayn

REPUBBLICA CECA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:Barvy – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Ne vedem noi – Smiley ft Delia Matache (nazionali)/Regardless- Rudimental & Raye (internazionali)

Album:Stefan III -Oscar

RUSSIA- Singoli:Take you dancing- Jason Derulo

Album:2002+18 -Macan

SAN MARINO: Radio: Una canzone d’amore buttata via- Vasco Rossi

SERBIA- Singoli: Beli Grad- Breskvica (nazionali)/The business- Tiesto (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Egotron- Ego

SLOVENIA- Singoli: Kralj- Kevi Koradin & Vita Jordan (nazionali)/September – Sting & Zucchero (internazionali)

Album: #7DJ (7 Días En Jamaica)- Maluma

SPAGNA- Singoli: Bandido – Myke Towers & Juhn

Album:11 Razones- Aitana

SVEZIA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: En gang I tiden – Benjamin Ingrosso

SVIZZERA: Singoli:Jerusalema- Master KG ft Nomcebo Zikode

Album:Unplugged – Pegasus

UCRAINA: Poruch – Kazka & Alekseev

Album:2002+18 -Macan

UNGHERIA: Singoli:Paradise- Meduza ft Dermot Kennedy

Album:Feró 75 – Ahogy Ti zenéltek.- Valogatas

Mi piace: Mi piace Caricamento...