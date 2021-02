“Lundi matin” è il nuovo singolo di Louïz, la scommessa francese d’oltremare

Lei si chiama Louïz, ha 36 anni ed è una cantante e modella francese dell’isola della Reunion. “Lundi matin” è il suo nuovo singolo, che arriva ad anticipare il secondo album, tre anni fa dopo il primo. In questo periodo è salita agli onori della cronaca per aver vinto il concorso per talenti nell’ambito di Miss International Queen, la manifestazione di bellezza per transgender organizzata ogni anno a Pattaya in Thailandia.

Lanciata dalla commedia musicale ‘La Genese de Dracula”, l’artista francese d’oltremare è stata premiata a “Les Voix de l’Océan Indien” con il riconoscimento di miglior spettacolo dell’anno 2016, ma ben presto anche in Francia ha cominciato a ricevere riscontri importanti. Attivissima sia sul fronte femminile che anche su quello dei diritti LGBT e non ancora in transizione, l’anno scorso era uscita con un altro brano interessante, “Level up girls”, proprio incentrato sull’autodeterminazione femminile.

