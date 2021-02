“Pourvu qu’on m’aime”, la delicatezza di Juliette Moraine

Restiamo in Francia, perchè in una selezione eurovisiva che ha visto trionfare la delicata chanson di Barbara Pravi “Voilà” (ne riparleremo), merita una sottolineatura anche quest’altro brano, “Pourvu qu’on m’aime”, di Juliette Moraine.

Seconda classificata, 30 anni, si è lanciata attraverso la versione francese di The Voice e poi si è dedicata principalmente al musical ed alla commedia musicale, specialità nella quale si è perfezionata anche a New York. Già protagonista in ‘“Romeo e Giulietta”, di grande successo in Francia, si è mossa principalmente nell’ambito dei live, con una più ridotta esperienza invece nella discografia.

Di recente è stata protagonista in un duetto con Slimane. Di sicuro la chanson è tornata in grande auge anche nella selezione eurovisiva francese e questo non può che essere un bene.

