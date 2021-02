Eurovision 2021: Barbara Pravi con “Voilà” per la Francia. La situazione attuale

La macchina eurovisiva entra nel vivo. Dopo la vittoria di Anxhela Peristeri nella selezione albanese, altre due canzoni sono state svelate. Il galà online organizzato per ridurre i contagi da Israele ha vinto vincere “Set me free”, la peggiore delle tre canzone affidate alla riconfermata Eden Alene. “C’est vous qui decidez”, la finale nazionale francese segna invece il ritorno alla chanson con la vittoria della delicata e molto convincente “Voilà di Barbara Pravi.

PRIMA SEMIFINALE Martedi 18 Maggio Votano anche: Italia, Germania, Paesi Bassi PAESE ARTISTA CANZONE LINGUA Prima metà Macedonia del Nord Vasil Bielorussia Lituania Svezia Slovenia Ana Soklic Australia Montaigne Inglese Irlanda Lesley Roy Russia Seconda metà Norvegia Cipro Elena Tsagrkinou El Diablo Inglese Croazia Azerbaigian Efendi Malta Destiny Israele Eden Alene Set me free Inglese, Ebraico Ucraina Go_A Ucraino Romania Roxen Belgio Hooverponic Inglese

Seria contendente alla vittoria finale, Barbara Pravi è anche l’autrice del brano vincitrice dello Junior Eurovision. Noi avevamo già parlato della cantautrice in questo post. Per scoprire invece nei dettagli come è andata la finale vi rimandiamo al post del nostro sito partner Eurofestival News.

SECONDA SEMIFINALE Giovedì 18 Maggio Votano anche: Francia, Regno Unito, Spagna PAESE ARTISTA CANZONE LINGUA Prima metà Austria Vincent Bueno Moldavia Natalia Gordienko Polonia San Marino Senhit Serbia Hurricane Islanda Daði og Gagnamagnið Inglese Repubblica Ceca Benny Cristo Grecia Stefanìa Last Dance Estonia Seconda metà Albania Anxhela Peristeri Karma Albanese Armenia Bulgaria Victoria Danimarca Finlandia Georgia Tornike Kipiani Lettonia Samanta Tina Portogallo Svizzera Gjon’s Tears

Sono stati poi riconfermati alcuni artisti: le Hurricane in Serbia, con Vasil per la Macedonia del Nord e Lesley Roy per l’Irlanda, che però lavorerà con un team di autori svedesi.

FINALE Sabato 22 Maggio PAESE ARTISTA CANZONE LINGUA Francia Barbara Pravi Voilà Francese Germania Paesi Bassi Jeangu Macrooy Regno Unito Spagna Blas Cantò Spagnolo

