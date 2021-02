“I need you to hate me” e “Break my heart”, il sound moderno di JC Stewart

La storia di JC (John Callum) Stewart è incredibile insieme e figlia dei nostri tempi. Il giovane nordirlandese infatti sino a poco tempo fa era un cantante agli esordi senza grossi riscontri discografici. Poi nel corso della quarantena del 2020 ha pensato bene di ingannare il tempo realizzando una parodia della colonna sonora della serie Friends che è diventata virale grazie alla condivisione che ne ha fatto una delle interpreti, Jennifer Aniston.

Prima di questa occasione aveva partecipato all’album premiatissimo di Lewis Capaldi, Divinely uninspired by an hellish extent, per il quale aveva co-firmato la hit “Hollywood“. Una sequenza di eventi che gli è valsa una serie di singoli ed il primo EP dal titolo “When The Light Hits The Room”, scritto in sole due settimane insieme a Tom Odell. “I need you to hate me” è una power ballad fresca e radiofonica che ha avuto lunghi passaggi su BBC 1 ma di recente è uscita anche “Break my heart”, scritta con l’ex One Direction Niall Horan e che gli è valsa la segnalazione di artista del mese su MTV Push.

Mi piace: Mi piace Caricamento...