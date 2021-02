“Loving you”, il singolo che segna il rientro di Sarah McTernan

Ritroviamo con piacere uno degli artisti che ci piacciono di più. Sarah McTernan, la bellissima cantante che ha rappresentato l’Irlanda all’Eurovision Song Contest 2019 con il brano “22″ era ferma dopo la partecipazione eurovisiva, non fortunatissima vista l’eliminazione dovuta ad una performance non del tutto positiva e lo fa con un brano che la propone in una veste dance: “Loving you” è il nuovo singolo, dove mette la voce sui beat del dj Halftraxx.

Il singolo accompagna il primo EP dell’artista irlandese, terza nell’edizione irlandese di The Voice 2015, attualmente in lavorazione. Mamma di una bimba di tre anni e mezzo, Mc Ternan ha avuto anche una esperienza con una band prima di intraprendere la carriera da solista e ultimamente, complice anche il rallentamento dell’attività discografica per la pandemia, ha intrapreso anche una carriera da modella e testimonial.

