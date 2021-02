Charts: è ancora “Drivers licence” della giovanissima Olivia Rodrigo a comandare

Anche questa settimana è ancora “Drivers licence” della giovanissima Olivia Rodrigo a comandare nelle classifiche europee.

ALBANIA:Blitz- Marin

Album: Çik Tropoje Synin Si Rrushi – Govi Reka

AUSTRIA: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Kvitravn- Wardruna

BELGIO- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo (Fiandre)/ Fever – Angèle & Dua Lipa(Vallonia)/First day of my life- Milow (Germanofono)

Album: Not your muse – Celeste (Fiandre) /La libertè d’aimer- Frederic Francois (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Last night – Poli Genova (nazionali)/Regardless- Rudimental & Raye

Album: Evermore – Taylor Swift

CIPRO – Singoli:Diamonds- Sam Smith

Album: Music To Be Murdered By – Side B (Deluxe Edition)

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi- Massimo (nazionali)/Head & heart – Joel Corry & MNEK (internazionali)

Album:Bistriji Ili Tuplji Čovek Biva Kad…- Sarlo Akrobata (nazionali)/Letter to you- Bruce Springsteen (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Baba Business 2- Branco

ESTONIA – Singoli: Universum- Nublu & Mickael Gabriel

Album:Calzone- Pitsa ft feat. Reket, kohver & Boipepperoni

FINLANDIA- Singoli:Drivers licence- Olivia Rodrigo

Album:Draaman Kaari Viehättää- Behm

FRANCIA- Singoli:Not your muse – Celeste

Album: Loin du monde -Jul

GERMANIA –Singoli:Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album: :Too Mean To Die- Acceot

GRAN BRETAGNA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Not your muse – Celeste

GRECIA- Singoli: Voodoo- Light & Hawk (nazionali)/ Regardless- Rudimental & Raye (internazionali)

Album: Panik hits 2021- Interpreti Vari

IRLANDA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:Without fear – Dermot Kennedy

ISLANDA- Singoli: Ef ástin er hrein – Jon Jonsson feat. GDRN

Album: Kveðja, Bríet- Bríet

ISRAELE: Singoli: 28 Bat – Eliad (nazionali) /Ainternazionali)

Album: Medicine At Midnight- Foo Fighters

ITALIA-Singoli:La canzone nostra- Mace, Blanco & Salmo

Album: La geografia del buio- Michele Bravi

LETTONIA- Singoli:Without you – Kid Laroi

Album: Medicine At Midnight- Foo Fighters

LITUANIA- Singoli:Discoteque – The Roop

Album: OG Version – Motyvacijos Tikslai

LUSSEMBURGO-Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: 140 BPM2 – Hamza

MALTA –Singoli:Save your tears- The Weeknd

Album: After hours – The Weekend

NORVEGIA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: F*ck love (Savage)- Kid Laroi

PAESI BASSI- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Abu Omar – JoySilvio

POLONIA- Singoli:All we got- Robin Schulz ft Kiddo

Album: Rozowa pantera- Szpaku

PORTOGALLO- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:Nobody is listening- Zayn

REPUBBLICA CECA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:Barvy – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Ne vedem noi – Smiley ft Delia Matache (nazionali)/Regardless- Rudimental & Raye (internazionali)

Album:Stefan III -Oscar

RUSSIA- Singoli:Take you dancing- Jason Derulo

Album:Insomnia-Lesha Swik

SAN MARINO: Radio: Una canzone d’amore buttata via- Vasco Rossi

SERBIA- Singoli: Beli Grad- Breskvica (nazionali)/The business- Tiesto (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Egotron- Ego

SLOVENIA- Singoli: Okttober – Majhne Sledi (nazionali)/Love is back – Celeste (internazionali)

Album: Medicine At Midnight- Foo Fighters

SPAGNA- Singoli: Bandido – Myke Towers & Juhn

Album:Los dioses – Anuel AA & Ozuna

SVEZIA- Singoli: Barn av var tid – Hov1

Album: Fanga mig nar jar faller- Viktor Leksell

SVIZZERA: Singoli:Jerusalema- Master KG ft Nomcebo Zikode

Album:Unplugged – Pegasus

UCRAINA: Poruch – Kazka & Alekseev

Album:Mudryets – Jah Khalib

UNGHERIA: Singoli:The business-Tiesto

Album:Feró 75 – Ahogy Ti zenéltek.- Valogatas

